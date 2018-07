Ile Maurice: Politique - Le MMM sans leader et sans secrétaire général

Lors de la réunion d'hier, Paul Bérenger a donné la garantie que tel ne sera pas le cas. Mais le fait est qu'avec la non-élection de plusieurs de ses proches tels que Madan Dulloo et Dany Perrier et le mauvais score réalisé par Reza Uteem (11e), Rajesh Bhagwan (13e) et Arianne Navarre-Marie (24e), le leader mauve se retrouve dans une situation des plus compliquées.

Ceux présents au BP, samedi, ont pu témoigner de l'agacement de Paul Bérenger face à ces résultats. Il aurait notamment déclaré ne pas comprendre comment Dave Kissoondoyal et Nitin Jeeha ont pu arriver en deuxième et troisième positions. Face à la presse, hier, à l'issue de la réunion du BP, Paul Bérenger a parlé d'une «demi-douzaine d'initiatives» pour troubler le parti.

Proposition rejetée par Ajay Gunness, qui aurait environ 12 membres acquis à sa cause. Un nombre susceptible de faire basculer une majorité. D'ici à demain, Paul Bérenger devra parvenir à réconcilier Reza Uteem et Ajay Gunness.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.