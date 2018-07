Togo: 'L'accès à l'information est un facteur critique de compétitivité'

L'ambition des pouvoirs publics est de doter chaque école et chaque lycée d'un environnement numérique de travail (ENT). La phase opérationnelle du projet a été lancée lundi au lycée technique d'Adidogomé (banlieue nord de Lomé).

Un réseau informatique connecté à internet permettra d'accéder à une plate-forme de services numériques, dont de nombreux programmes de formation.

Un Espace numérique de travail est un dispositif global permettant de fournir à la communauté éducative un ensemble de ressources et services en ligne.

Par ce dispositif, les élèves et enseignants ont accès à des services liés à la vie scolaire (emploi du temps de la classe, gestion des carnets de notes, relations avec les parents, activités associatives ou périscolaires, etc.) ou à la pédagogie (mise à disposition de ressources éditoriales, travail collaboratif, tutorat, cahier de textes de l'élève, etc.).

Les ENT facilitent l'organisation de la vie scolaire et permettent le développement de nouvelles pratiques pédagogiques. Ils favorisent les relations entre les membres de la communauté éducative et familiarisent les élèves à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, des technologies qui permettent aux élèves de mieux comprendre la société de connaissance dans laquelle ils auront à prendre place.

'Les ENT permettront de résoudre les problèmes de ressources matérielles, humaines et financières limitées. En optant pour ce projet, le gouvernement compte parvenir à une meilleure gouvernance de l'ensemble du système éducatif', a indiqué Komi Palamwè Tchakpélé, le ministre des Enseignements Primaire et Secondaire, chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle.

Le projet est piloté par le ministère l'Economie numérique.

'L'accès à l'information est un facteur critique de compétitivité de chaque pays dans l'économie mondiale', a souligné la ministre Cina Lawson,

Outre les établissements scolaires, le projet d'environnement numérique du travail sera étendu aux centres régionaux d'enseignement technique et de formation professionnelle.

D'autres institutions en bénéficieront, notamment les écoles normales d'instituteurs (ENI) et les écoles normales supérieures (ENS).

Une phase pilote dans certains lycées les lycées scientifiques de Lomé et de Kara a montré la pertinence du projet.