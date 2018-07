Djibouti: Coopération - Formation axée sur les enquêtes criminelles pour des officiers de police de Maurice et de Djibouti

communiqué de presse

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre Maurice et le Djibouti, la Force policière organise une séance de formation de trois semaines axée sur les enquêtes criminelles et la cybercriminalité du 2 au 27 juillet 2018 à l'intention de 20 officiers de police de la Police nationale de Djibouti et une dizaine d'officiers de la police mauricienne. Le lancement du programme de formation a eu lieu hier à la salle des conférences de la Police Research Development Unit aux Line Barracks.

La formation comprend des séances théoriques et pratiques qui sera animée par des officiers de l'IT Unit de la Police, la Cybercrime Unit, la Scene of Crime Office, et le Forensic Scientific Laboratory. Les thèmes qui seront abordés sont : la technologie informatique, la cybercriminalité, l'examen de la scène de crime et la science médico-légale, entre autres.

L'objectif est d'équiper les officiers de police avec des connaissances et des aptitudes nécessaires pour qu'ils puissent mieux accomplir leur travail dans un cadre légal et scientifique. A travers cette formation, les apprenants seront plus aptes à maîtriser les gestes techniques d'intervention de police tels le contrôle d'identité, l'intervention en situation conflictuelle, l'interpellation ainsi que les techniques d'enquête, d'investigation, de prélèvements d'empreintes génétiques, et de rédaction procédurale.

Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un accord bilatéral entre la Force policière de Maurice et la Police nationale de Djibouti qui a été signé le 29 juin 2018 aux Line Barracks entre le Commissaire de Police, M. Mario Nobin, et le Directeur Général de la Police Nationale du Djiboiti, Colonel Abdillahi Abdi Farah.