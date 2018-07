Guinée Bissau: Des dissidents du Paigc veulent prendre le pouvoir

Le chef de la diplomatie bissau-guinéenne, Joao Ribeiro Butiam Co, a été reçu le 28 juin… Plus »

Il a mis en avant le principe fondamental de la majorité en démocratie en haranguant ses militants tout en soulignant être « ouvert » et développé une « démarche inclusive » pour accueillir d'éventuels autres militants convaincus par la même cause : œuvrer pour le développement socioéconomique du pays.

Les dissidents du Paigc reprochent à la direction du parti d'avoir écarté « les responsables historiques et légitimes du parti des sphères de décision », selon M. Dias. Pour l'ancien Premier ministre de (2016-2018), Umar Sissokho Mballo, la direction a « trahi la ligne du parti et nous n'avions pas d'autre alternative que de nous constituer en mouvement ».

Néanmoins, l'ancien chef du gouvernement, Umaru Sissokho Mballo pense, qu'à l'image de l'Apr au Sénégal ou d'En marche en France, le Madem peut continuer sa marche victorieuse après les élections et montrer que l'heure se conjugue avec de nouvelles formations politiques et rompre ainsi avec le passé ».

#Le Mouvement pour l'alternance et la démocratie-Groupe 15 (Madem) bissau-guinéen a organisé, avant-hier, son congrès constitutif. Initié par 15 députés de l'historique Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (Paigc), le Madem entend formaliser son existence en un cadre légal qui lui permettra de prendre part aux élections législatives de novembre prochain.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.