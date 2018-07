Tunisie: Rennes espère conserver Wahbi Khazri

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme chinois «la Ceinture et la route». Instauré par le… Plus »

Selon les révélations du média d'outre-Manche, les dirigeants de Sunderland disposeraient actuellement de trois offres de 8,5M€ de la part d'une formation française, d'un club belge et d'un pensionnaire du championnat portugais. Mais les Blacks Cats auraient d'ores et déjà balayé ces propositions d'un revers de main. La guerre des enchères est donc d'actualité afin d'arracher la signature de Wahbi Khazri.

Qualifié directement pour la phase de groupe de l'Europa League, le Stade Rennais aimerait conserver Wahbi Khazri. Prêté par Sunderland sans option d'achat, l'international tunisien a été l'un des principaux acteurs de la qualification européenne, marquant 9 buts et délivrant 2 passes décisives en 24 matchs de championnat. Par le biais de son président, Olivier Letang, Rennes a annoncé vouloir garder Khazri malgré la concurrence de Saint-Etienne. En conférence de presse il a déclaré : « On n'a pas abandonné l'idée de conserver Khazri. La balle est dans les mains du joueur. On attend une réponse. Ça devrait se décanter cette semaine, dans un sens ou dans l'autre. »

Tous ceux qui estimaient que l'Aigle de Carthage serait vitre transféré au lendemain même de l'élimination de la Tunisie en Coupe du monde vont en être pour leurs frais. Car peu à peu, et ce sont les médias anglais qui le précisent, le club à qui appartient Khazri, Sunderland, n'est pas pressé de vendre. Et surtout pas à n'importe quel prix.

