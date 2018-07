Maroc: Hervé Renard - Aucun problème avec Lekjaa ni Mustapha Hadji

S'il s'est exprimé sur ses réseaux sociaux officiels sur son avenir lundi, Hervé Renard apparait dans une interview exclusive accordée au site internet de la chaine de télévision 2M. Interrogé une nouvelle fois sur les rumeurs l'envoyant en Algérie ou encore en Afrique du Sud, il dément.

« Si des choses ont fuité après cette Coupe du monde, c'est que des gens ont parlé. Mais personne ne peut parler en mon nom. Personne n'est apte à pouvoir faire, dire quelque chose à ma place. Pour l'instant, la situation est claire: j'ai un contrat jusqu'en 2022. J'ai un patron, M. Lekjaa président de la fédération. Pour l'instant, je suis là. Vous savez qu'en football, tout est possible. Il y a des dirigeants qui sont pas contents de leur coach et peuvent les remplacer. Il m'est déjà arrivé d'avoir un désir de partir. Pour l'instant, on en es pas là. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines », a indiqué le technicien français.

Renard en a également profité pour faire un point sur les rumeurs qui ont révélé des différends entre lui et le président de la fédération ou encore son adjoint Mustapha Hadji: « j'ai eu plusieurs retours depuis la fin de notre compétition. j'ai été traité d'une façon exceptionnelle au Maroc par M. Lekjaa. Deuxièmement, je n'ai pas eu l'ombre d'un problème avec Hadji et je pense qu j'en aurais jamais, donc il ne fut pas essayer de trouver des petites embrouilles. Il y en a pas. je me félicite de sa collaboration depuis que je suis au Maroc »