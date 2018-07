Tunisie: La candidature qui fait peur

Ce constat n'est pas partagé par tout le monde. Analyste politique, Mondher Thabet trouve que le mouvement Ennahdha a raté sa normalisation et que c'est sans doute la raison pour laquelle une éventuelle candidature de Rached Ghannouchi fait peur aux progressistes.

"La méfiance à l'égard de Rached Ghannouchi persiste, explique-t-il. Il faut comprendre que malgré des déclarations médiatiques de Lotfi Zitoun, aucun texte fondateur n'a émané des structures du parti sur une éventuelle révision intellectuelle".

Mondher Thabet décrit Rached Ghannouchi comme la synthèse d'un parti, Ennahdha, en proie à une guerre froide en son sein entre "progressistes" et radicaux. "Rached Ghannouchi est un pragmatique, il est capable de changer de cap dès que les rapports de force changent au niveau national et international", précise-t-il.

Les deux parties irréconciliables de la Tunisie

L'universitaire et commentateur politique Abdellatif Hannachi estime, pour sa part, que l'élite politique actuelle a du mal encore à faire confiance au parti Ennahdha et à son leader Rached Ghannouchi, malgré les multiples concessions et la métamorphose scellée par le 10e congrès du parti. «Ce manque de confiance remonte à loin, précise-t-il. Il remonte à 1989 lorsqu'Ennahdha, à l'occasion des élections, tenait un double discours : publiquement il donnait à croire qu'il soutenait les réformes de la Tunisie moderne mais dans ses rangs, le discours était complètement différent».

Hannachi estime que le parti Ennahdha est en train de vivre en son sein une série de contradictions. Selon lui, si les dirigeants du parti semblent clairement s'orienter vers le modernisme, il n'en est pas de même pour sa base qui reste proche des milieux salafistes.

«A titre personnel, je crois que les modernistes gagneraient à soutenir le courant progressiste du parti Ennahdha et ne pas chercher à s'en prendre systématiquement au parti, explique l'universitaire. Qu'on le veuille ou non, Ennahdha représente une partie non négligeable de la société tunisienne. Du côté d'Ennahdha, le porte-parole du parti n'a pas souhaité commenter l'éventuelle candidature du fondateur du mouvement et s'est contenté de préciser que cette candidature n'était pas pour l'instant à l'ordre du jour.

A 76 ans, et depuis 26 ans à la tête du mouvement Ennahdha dans la clandestinité et aujourd'hui de manière légale, Rached Ghannouchi est une personnalité qui divise. Considéré par certains comme porteur d'une idéologie proche du mouvement international des Frères musulmans, d'autres le considèrent au contraire comme l'incarnation d'un islam moderniste à l'image du régime turc ou de la démocratie chrétienne en Europe. Une éventuelle candidature de Rached Ghannouchi pourrait engendrer encore une fois un face à face entre deux Tunisie irréconciliables.