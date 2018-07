Tunisie: Du potentiel et des synergies

Le patronat tunisien a célébré, hier en son siège, la création de deux importantes structures d'appui à la coopération bilatérale entre la Tunisie et le Portugal, à savoir la Chambre tuniso-portugaise de commerce et d'industrie et l'Association d'amitié Tunisie-Portugal.

L'événement a été inauguré par respectivement le président et le vice-président de l'Utica, Samir Majoul et Hichem Elloumi, en présence du ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laâdhari, de son excellence l'ambassadeur du Portugal à Tunis, José Ludovice, et M. Luis Castro Henriques, président de l'Agence pour l'investissement et le Commerce extérieur du Portugal (Aicep).

Le vice-président de l'Utica, Hichem Elloumi, a fait savoir dans son allocution d'ouverture que la création d'une telle organisation s'inscrit dans le cadre du benchmarking avec le Portugal. Il a souligné l'expérience réussie de la transition économique du Portugal, qui est un pays similaire à la Tunisie, au niveau de sa taille, son positionnement géostratégique, son capital humain riche mais également au niveau de l'absence des richesses naturelles. Une expérience qui inspire la Tunisie et qui fera objet d'un modèle à suivre. Etant un pays qui a réussi l'internationalisation de ses entreprises, la mise en œuvre d'une synergie sectorielle entre les deux partenaires est susceptible de renforcer un partenariat gagnant-gagnant qui permettra aux PME tunisiennes d'accéder plus facilement aux marchés diversifiés. En outre, M. Elloumi a énuméré les divers créneaux où résident un fort potentiel de coopération, à savoir l'industrie pharmaceutique, l'industrie textile et des chaussures, la cimenterie, outre l'exploitation de nouvelles pistes à l'instar des secteurs des énergies renouvelables et du domaine des TIC.

Le Portugal, 5e investisseur en Tunisie

De son côté, le ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laâdhari, a affirmé que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a grimpé de 262 millions de dinars enregistrés durant les cinq premiers mois de l'année 2017 à plus de 302 millions de dinars durant la même période de l'année en cours, soit une croissance d'environ 15%. Il a noté que le Portugal est le 5e investisseur en Tunisie avec une enveloppe de 816 millions de dinars et plus de 50 entreprises portugaises installées à travers le pays. Zied Laâdhari a saisi l'occasion pour déclarer que le décret 417 qui fixe la liste négative des secteurs exigeant une autorisation est déjà entré en vigueur à partir de dimanche dernier 1er juillet. Un texte réglementaire qui va permettre aux investisseurs étrangers d'alléger la lourdeur de la bureaucratie administrative en Tunisie. De son côté, le président de l'Aicep, M.Luis Castro Henriques, a fait savoir que les investisseurs portugais comptent travailler en étroite collaboration avec les Tunisiens dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant pour aller ensemble et investir dans le marché africain.