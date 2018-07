Algérie: Jeux méditerranéens-2021 - L'emblème est à Oran

- L'emblème des Jeux méditerranéens est arrivé lundi en fin d'après midi à Oran avant 1094 jours du coup d'envoi de la 19e édition de cette grande manifestation sportive prévue dans la capitale de l'Ouest du pays en 2021.

L'avion qui emmenait l'emblème ramené de Tarragone (Espagne), où s'est achevée la veille la 18 e édition, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a posé vers 17h00 sur le tarmac de l'aéroport Ahmed-Benbella. A son attente, il y avait une délégation composée essentiellement d'anciens champions sportifs à l'image du boxeur Mustapha Moussa et des handballeurs, Mustapha Doubala et Abdelkrim Bendjemil, ainsi que les représentants de la société civile.

Le ministre et ses accompagnateurs ont pris par la suite la direction du siège du comité d'organisation national des jeux sis au boulevard du Front de mer, où a été organisée une cérémonie symbolique lançant la préparation officielle de la 19e édition.

Dans son allocution pour la circonstance, le ministre de la Jeunesse et des Sport a qualifié "d'historique" les moments de la réception de l'emblème des organisateurs de l'édition espagnole, promettant que l'Algérie et Oran en particulier vont faire de l'évènement méditerranéen de 2021 une "totale réussite".

"Oran, grâce à ses nouvelles réalisations en matière d'infrastructures sportives et hôtelières, et tout le développement que connait cette ville dans les différents domaines, n'a rien à envier à Tarragone ou toute autre ville de la méditerranée, et elle va le prouver en 2021", a-t-il dit, tout en se félicitant de "l'engouement de la population oranaise pour l'évènement", un engouement traduit, selon lui, par "cet accueil chaleureux réservé par toutes les composantes de la société civile oranaise à l'emblème des jeux méditerranéen".

Le wali d'Oran, Mouloud Cherifi, a abondé dans ce sens, non sans rendre hommage au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, "qui était pour beaucoup dans la victoire d'Oran dans la course à l'organisation des jeux méditerranéens de 2021".

Le chef de l'exécutif a rassuré, en outre, que "toutes les conditions sont réunies pour que la prochaine édition des JM soient couronnés d'un franc succès".