Ile Maurice: Rs 58 M saisies chez des commerçants - «Kas prop sa»

Cinq membres de la famille occupant, chacun, un étage de la maison, ont été interpellés. Il s'agit de la mère, du beau-père, du beau-frère et des sœurs d'Aniisah Bolaki. Le bâtiment appartient à la mère d'Aniisah Bolaki. Les membres de cette famille sont tous propriétaires de magasins dans la capitale. Ils ont été placés en détention. Sameer Nobeeboccus et Bibi Aniisah Bolaki devront donner leur version des faits en présence de leur homme de loi.

Mari et femme étaient donc dans le collimateur d'Hector Tuyau et de son équipe, sous la supervision du Deputy Commissioner of Police Choolun Bhojoo. Dimanche soir, ils ont été interceptés à l'aéroport de Plaisance.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.