Mali: Commerce - La CCIM met 364 boutiques et 80 étals à la disposition des détaillants de Bamako

Le Secrétaire général du ministère du Commerce et de la Concurrence, Adama Yéro Sidibé a procédé, le weekend dernier à la remise officielle des boutiques et étals du nouveau marché moderne de Dar salam, en Commune III.

Financé par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali (CCIM), pour 645 millions de FCFA, ce nouveau marché va accueillir une partie des victimes de l'Opération de libération des voies publiques menée par le gouverneur et qui a fait entre 8 000 et 9 000 déguerpis.

Ce nouveau marché a été inauguré depuis plusieurs mois déjà par les autorités politiques du pays et n'attendait que d'être remis aux bénéficiaires. Face au nombre élevé de déguerpis, la CCIM a mis en place une Commission d'attribution présidée par le doyen Bélenké Simpara.

Celle-ci a décidé, à la suite de ses différentes rencontres, de procéder à un tirage au sort pour déterminer les bénéficiaires de ces 364 boutiques et 80 étals de 2 m2 destinés aux fruits et légumes, viande et poissons. L'intérieur du site est entièrement aménagé en dalles pour faciliter le déplacement et l'évacuation des eaux de pluie.

D'abord, sur décision de la CCIM, 20 magasins et 60 étals ont été mis à la disposition du quartier et de la mairie de Dar salam qui accueille le site.

Le même nombre de boutiques et d'étals a été offert aux déguerpis de "Malitelda". Pour le reste, la commission a procédé à un tirage au sort qui a eu lieu le 22 mars dernier, à la CCIM, sous " la supervision d'un huissier en vue de rendre l'opération transparente et dans les règles de l'art ".

Les boutiques et étals ont été répartis entre les déguerpis des six communes de la capitale, à raison de 50 magasins par Commune. Il faut ajouter que le site comprend également 4 blocs de six latrines chacun, soit un total de 24 toilettes reparties entre les hommes et les femmes.

Aux dires de M. Bathily, cette infrastructure commerciale respecte toutes les normes de sécurité, avec un réseau électrique souterrain, deux poteaux d'incendie pour la protection civile. Chacune des 364 boutiques de 4m2 dispose d'un compteur Isago.

Il a demandé aux bénéficiaires de prendre grand soin de ces boutiques et de ces étals afin que toute la population du district, en général, et celle de la Commune III, en particulier, puissent en jouir le plus longtemps possible et cela dans un environnement toujours plus sain, propre et attrayant.

Le président de la CCIM a souligné que dans le cadre du plan de mandature 2015-2020, de son bureau, la CCIM dispose aujourd'hui de plus d'un milliard de FCFA dans son compte pour la réalisation d'équipements marchands, " malheureusement il n' y a pas de site disponible ", a-t-il déploré. C'est pourquoi il a lancé un appel aux mairies et autorités pour la mise à disposition de sites afin d'y construire et d'installer les détaillants.

La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des clés à deux bénéficiaires par commune et une visite dudit marché qui a bénéficié des bénédictions de l'Imam et du Chef de quartier de Dar Salam.