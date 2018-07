Cote d'Ivoire: Tourisme - Le Secrétaire général de l'Omt pose, ce mardi, la première pierre d'Akwaba-Parc

En visite de travail du 1er au 4 juillet, Zurab Pololikashvili, donnera le coup de pioche initiant les travaux du future temple ouest-africain du tourisme de divertissement et de loisirs.

Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (Omt), Zurab Pololikashvili, qui séjourne depuis le dimanche 1er juillet, en terre ivoirienne, pour une visite de travail de trois jours, la première sur le Continent africain, en dehors de la réunion du pôle africain de l'organisation (Caf/Omt) d'Abuja (Nigeria), donnera un coup d'accélérateur à l'un des projets devant booster l'e tourisme ivoirien.

En effet, en compagnie du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, Zurab Pololikashvili, procèdera, ce mardi 3 juillet, en milieu d'après-midi, à la pose de la première pierre, d'Akwaba-Parc, le futur par d'attraction, appelé à être l'épicentre du tourisme de loisirs et de divertissement de la sous-région ouest-africaine.

Sur 100 ha, entre mer et lagune, plage et forêt, aéroport et autoroute, avec hôtels et activités ludiques en tous genres, entre Port-Bouët et Grand-Bassam.

Bien avant, dimanche et lundi, c'est la formation qui était au cœur de la visite du Sg de l'Omt. Dans la soirée du dimanche 1er juillet, il était à Grand-Bassam, à l'Ecole hôtelière de ladite localité (Ehb) toujours avec le ministre ivoirien du tourisme.

Une école qui est le fruit de la coopération réussie entre les Ecoles hôtelières de Genève (Suisse) et de Casablanca (Maroc) avec leur partenaire ivoirien et l'agrément du gouvernement ivoirien.

La formation : la clé de voûte...

L'hôte géorgien de la Côte d'Ivoire, Zurab Pololikashvili a traduit sa fierté à l'égard du ministre Siandou Fofana qui, selon lui, est très actif pour réaliser son ambition, selon les directives du Président Alassane Ouattara, de faire de ce secteur l'un des piliers de son développement.

Et cela passant par une formation efficiente, le boss du tourisme mondial a indiqué que « l'une des choses les plus importantes est d'apprendre et une autre est de faire la pratique.

Cette école fait la pratique. C'est l'une des meilleures au monde. Je suis content d'être ici. Car c'est l'un de nos projets. Investir dans l'éducation. C'est du concret ».

Dans le même élan, le lycée hôtelier d'Abidjan Riviera-Golf, ainsi que le Centre de formation et de perfectionnement des métiers du tourisme et de l'hôtellerie, don de sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc ont été visités par la délégation de l'Omt et plusieurs partenaires techniques du ministère du Tourisme.

Nouveau leadership ivoirien et engagement de l'Omt

Le ministre Siandou Fofana a salué l'engagement de Zurab Pololikashvili à visiter la Côte d'Ivoire, et à faire de cette visite une priorité dans son agenda.

« Sa présence parmi nous est un témoignage vivant de l'intérêt qu'il accorde à notre pays en particulier, mais à toute l'Afrique en général. Nous saluons sa présence et cet engagement.

Nul doute que cet intérêt qu'il manifeste à l'égard de notre nation est la volonté qu'il a, à accompagner notre stratégie et la volonté du gouvernement de faire du tourisme, un secteur important pour l'économie ivoirienne.

Pendant ces trois jours, nous sommes convaincus que les échanges avec les plus hautes autorités du pays permettront de voir quelles contribution et soutien nous pouvons avoir de l'Omt », a souligné Siandou Fofana.

L'organisation accompagnera le ministère ivoirien du Tourisme à travers un plan stratégique. Le pays qui développe aujourd'hui un nouveau leadership en matière de tourisme, envisage d'investir d'ici à 2025 un volume de 3.200 milliards Fcfa dont « 1200 à 1400 milliards » devraient être consacrés au secteur public. M. Pololikashvili conduit une délégation qui comprend, entre autres personnalités, la directrice du programme Afrique de l'Omt, Mme Elcia Grandcourt.

Ce matin, c'est un petit-déjeuner que le Sg de l'Omt partagera avec tout l'écosystème touristique ivoirien au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, avant de boucler la mi-journée avec ses collègues du système des nations-unies (Pnud, Unesco, Unicef, Oms, Pnue, Bit... ) ainsi que la Bad.