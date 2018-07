Cote d'Ivoire: Ferkessédougou - 1500 élèves à l'assaut du Baccalauréat

Une importante délégation composée d'une cinquantaine d'hommes d'affaires et d'officiels… Plus »

Aux candidats, dira-t-il, «ces épreuves constituent le résumé de tout ce que vous avez appris. On n'inventera rien. Il vous faut surmonter toutes les difficultés lors de cette session». Et d'ajouter: «la tricherie n'apporte rien. Concentrez-vous car c'est un sujet de mémoire, un examen de mémoire. Donc cela concerne tout ce que vous avez appris depuis le début de l'année», a-t-il conseillé.

Expliquant cette fouille des candidats, M. Kouassi Niangoran, président du jury dit appliquer les mesures arrêtées par le ministère en charge de l'Éducation nationale en vue de lutter contre la tricherie via le téléphone portable, et favoriser la transparence de ces examens.

Les examens du Baccalauréat ont débuté le lundi 2 juillet dans la Drenet de Ferkessédougou. 1500 élèves des classes de Terminale et candidats libres se sont retrouvés dans les trois centres des départements de Ferkessédougou et de Ouangolodougou.

