Burkina Faso: Laurent Bado - «Notre parti n'est pas un parti de bouffe»

Porté à la présidence du PAREN en juillet 2017, Michel Béré dit être venu sans parti pris dans la guerre fratricide en son sein. «Deux missions ont été assignées à mon équipe, à savoir, d'une part, réaliser la réconciliation entre militants du parti après 7 ans de manœuvres frauduleuses de son 4e président Tahirou Barry pour se l'approprier et, d'autre part, insuffler un élan nouveau aux structures locales du parti chloroformées par les mensonges éhontés de l'usurpateur Barry qui n'a pas son deux au Burkina quand il s'agit, pour un bourreau, de jouer à la victime larmoyante et pleurnicharde.

Nous allons sortir un journal spécial pour expliquer toute la vérité sur le comportement de ce monsieur et ceux qui l'applaudissaient auront honte. Je suis un homme très prudent et je ne donnerai pas tous les détails ici. Parce qu'il faut que je garde mes bombes atomiques face à la réaction de l'ennemi», lâche le Pr Bado.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.