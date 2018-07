Cote d'Ivoire: Pluies diluviennes - La CIE et la SODECI font un don de plus de 10 millions de FCFA

Une importante délégation composée d'une cinquantaine d'hommes d'affaires et d'officiels… Plus »

M. Kacou s'est par ailleurs félicité du rétablissement du service de l'électricité et de l'eau. Les équipes «ont procédé avec un niveau élevé de réactivité, à des réparations sur les ouvrages, afin de rétablir le service de l'électricité et de l'eau dans les meilleurs délais lorsque toutes les conditions de sécurité étaient remplies».

Selon Dominique Kacou, «la Cie et la Sodeci tiennent, à travers cette action, à exprimer leur soutien et leur compassion aux familles endeuillées et aux personnes sinistrées».

Le don a été réceptionné des mains des Directeurs généraux des deux entreprises respectivement Dominique Kacou et Basile Ebah par le Pr Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité, le lundi 2 juillet, dans les locaux du Programme national de cohésion sociale. Il s'agit de vivres composés de riz, de pâte alimentaire, d'eau minérale, d'huile...

La Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) et la Société de distribution de l'eau en Côte d'Ivoire (Sodeci) ont fait un don estimé à plus de 10 millions de Fcfa aux victimes des récentes pluies diluviennes.

