Mali: Le pays se joint à l'appel pour des efforts accrus pour mettre fin au fardeau de la sous-nutrition infantile

« La réduction des taux de la malnutrition en général et celui du retard de croissance en particulier n'est plus un choix mais un impératif pour enfin voir l'Afrique débarrassée de la malnutrition et de tous les fléaux qui y sont associés, en comprenant qu'il est économiquement rentable d'investir pour la combattre », a-t-elle conclu.

Il a appelé à plus d'engagement pour atteindre les objectifs nutritionnels contenus dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'Agenda 2063.

Cela a été rendu possible grâce au généreux soutien du gouvernement du Canada. Le Coût de la Faim au Mali appelle à faire de la nutrition une priorité nationale dans les plans nationaux et à assurer une mobilisation accrue des ressources pour la mise en œuvre de ces plans.

L'étude sur le Coût de la Faim en Afrique (CDFA/COHA) a été menée par le Gouvernement du Mali sous le leadership de la Commission de l'Union africaine (CUA), en collaboration avec le Nouveau partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD), le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM), et la Commission Economique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).

