Une importante délégation composée d'une cinquantaine d'hommes d'affaires et d'officiels… Plus »

Zurab Pololikashvili et sa délégation ont été instruits sur l'état des lieux de ces établissements, la formation dispensée, les diplômes délivrés, les difficultés rencontrées et les doléances. « Je suis heureux de savoir que de telles écoles existent ici. Nous allons appuyer la Côte d'Ivoire », a-t-il annoncé.

Lundi, Zurab Pololikashvili a échangé avec Mamadou Touré, secrétaire d'Etat à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Ils ont visité deux écoles sous la tutelle de l'enseignement technique et la formation professionnelle notamment le lycée hôtelier de la Riviera et le Centre multisectoriel Mohamed IV de Yopougon.

