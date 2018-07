Cote d'Ivoire: Victimes des pluies diluviennes - Mariatou Koné réceptionne les dons de la CIE et la SODECI

Les entreprises en Côte d'Ivoire ne sont insensibles au drame qui a frappé de nombreuses familles lors de la forte pluie qui s'est abattue sur l'ensemble du territoire dans la nuit du 18 au 19 juin et qui a eu pour conséquence 20 morts et de nombreux dégâts matériels.

Pour témoigner cette solidarité, une forte délégation de la compagnie ivoirienne d'Electricité CIE et de la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI) conduites par Dominique Kacou et Basile Ebah, respectivement directeurs généraux de ces deux entreprises ont remis un important don de vivres et de non vivres au Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité.

Le Professeur Mariatou Koné, Ministre en charge de la solidarité a réceptionné ce don le lundi 02 juillet dans les locaux du Programme National de Cohésion Sociale. D'une valeur de dix millions de FCFA, ce don est composé de riz, de pâte alimentaire, d' eau minérale, d'huile...

Selon Dominique Kacou, Directeur Général de la CIE qui est intervenu pour le compte des deux entreprises, cette action vise à soutenir les familles sinistrées. « La CIE et La SODECI tiennent à travers cette action, à exprimer leur soutien et leur compassion aux familles endeuillées et aux personnes sinistrées » a-t-il déclaré.

Il n'a pas manqué aussi de rappeler la disponibilité de ces équipes à rétablir dans les meilleurs délais, les services d'eau et de l'électricité en cette période de forte pluie. « Nos collaborateurs de terrain des deux sociétés sont restés mobilisés et en alerte maximale, dès la survenance des inondations.

Ils ont eu à procéder, avec un niveau élevé de réactivité, à des réparations sur les ouvrages, afin de rétablir le service de l'électricité et de l'eau dans les meilleurs délais lorsque toutes les conditions de sécurité étaient remplie » a-t-il rappelé.

Sensible à cette action citoyenne, la Ministre Mariatou Koné a salué cet élan spontané de solidarité. « La mobilisation, dès les premiers dégâts matériels et humains causés par les pluies diluviennes a été exemplaire.

Elle a permis en complément de l'action de l'Etat, de gérer au mieux, dans l'urgence, les premiers besoins d'assistance humanitaire. Cette mobilisation se poursuit encore pour apporter assistance, secours, compassion et réconfort aux familles en détresse », s'est réjouie la ministre.

Par ailleurs, la première responsable en charge de la solidarité a aussi encouragé les populations au strict respect des consignes de l'Etat en vue de préserver des vies. « J'exhorte chaque ivoirienne et chaque ivoirien à savoir épargner sa vie et celle des membres de sa famille en adoptant des comportements citoyens »