Tunisie: Un parlementaire condamné pour une publication sur Facebook

En 2011, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui surveille l'application du Pacte, a émis des recommandations aux États parties sur leurs obligations découlant de l'article 19, insistant sur l'importance que le PIDCP accorde à « une expression sans entraves dans le cadre des débats publics concernant des personnalités du domaine public et politique » et ajoutant que « les États parties ne doivent pas interdire la critique à l'égard d'institutions telles que l'armée ou l'administration ».

Ce texte affirme que le président Beji Caïd Essebsi a tenté d'utiliser l'armée pour réprimer la population. La publication fait référence à d'autres « tentatives échouées » des anciens présidents Habib Bourguiba et Zine el-Abidine Ben Ali d'étouffer les protestations en ayant recours à l'armée. Elle fait l'éloge de simples soldats et de certains officiers qui avaient refusé d'obéir aux ordres d'user de la force contre les manifestants. Entre autres qualificatifs, le texte parle du président comme d'un « clown ».

Human Rights Watch a pu examiner les dossiers judiciaires de l'affaire la plus récente. Le 28 avril 2017, le procureur militaire a mis Ayari en examen pour savoir s'il avait « publié sur Facebook une entrée contenant des expressions à même de porter atteinte à la dignité de l'institution militaire en critiquant les décisions de ses hauts commandants, en plus de diffamer le président de la République, commandant des forces armées ». Le dossier de l'affaire contient une capture d'écran d'une publication Facebook attribuée à Ayari.

« Des poursuites lancées sans relâche à l'encontre d'une personne qui critique pacifiquement l'armée et le président - et devant un tribunal militaire, en plus -, nous voilà à l'opposé de ce que devrait être une transition démocratique », a déclaré Amna Guellali, directrice du bureau Tunisie à Human Rights Watch.

