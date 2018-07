Gabon: PO - Le RHM dans L'Ogooué-Maritime

Le Rassemblement Héritage et Modernité(RHM) était ce week-end dernier dans la province de l'Ogooué-Maritime, plus précisément dans la commune de Port-Gentil.

L'Objectif est de remobiliser les troupes après quelques démissions de certains membres de ce parti. Aussi, était-il question d'inciter les militants à participer à l'enrôlement, expliquer l'importance d'aller aux élections législatives prochaines et d'être surtout derrière les candidats de l'opposition en général et en particulier, ceux du RHM

Ne pouvant pas tenir des grands rassemblements dans la commune de Port-Gentil, vu le refus des autorisations des responsables de l'administration publique de cette localité, le Rassemblement Héritage et Modernité RHM que dirige Alexandre Barro-Chambrier a opté pour les causeries dans les quatre arrondissements. Lesdites causeries ont démarré par des rencontres avec les sages, les femmes et les jeunes dans le deuxième arrondissement au siège provincial du RHM. Il était question pour les dirigeants de ce parti politique de l'opposition, d'avoir un échange franc et direct avec les populations venues les écouter. Ces échanges ont donc démarré dans le quatrième arrondissement. Elles se sont poursuivies dans le troisième et ensuite, dans deuxième et pour terminer dans le premier arrondissement.

Le discours était partout le même. Il était opportun dans un premier temps, d'expliquer pourquoi l'opposition doit-elle aller aux élections législatives et pourquoi être derrière les candidats de cette opposition. Le président Alexandre Barro-Chambrier (ABC) a tenu à expliquer tout en rappelant combien de fois le boycott n'a jamais payé dans ce pays pour ceux qui crient au boycott. Il a également étalé le processus de l'enrôlement et son importance. Il a donné son point de vue par rapport à la situation économique du pays et les nouvelles réformes du pouvoir. Selon ABC le pouvoir en place va vers l'effondrement parce qu'il ne maitrise plus rien. Donc la solution, c'est l'échec total. Il faut que le pouvoir abandonne. Qu'il parte ! s'exclame-t-il.

La série des rencontres s'est achevée avec la visite des entreprises en crise et fermées dans cette localité dite économique. C'est un endroit qui devient presque un désert. S'en est ensuite la découverte de la situation désespérante que vivent les agents de la société SATRAM. Une visite a été effectuée dans les mairies de la commune de Port-Gentil pour s'enquérir de l'état de perfectionnement des enrôlements.