Algérie: L'Algérie compte 3,2 millions de retraités en 2018

Actuellement, les recettes de la caisse "tournent autour de 700 milliards de DA en droits contributifs et en aide de l'Etat et une dépense qui va dépasser à la fin 2018 les 1.200 milliards de DA", dit-il, estimant que "le déficit s'est accru nettement".

Pour rappel, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, avait annoncé récemment que la revalorisation des pensions de retraite pour l'année 2018 est maintenue et sera modulable avec des taux allant de 0,5 à 5% en fonction du montant de la pension. L'incidence financière de cette revalorisation est de l'ordre de 22 milliards DA, avait-il ajouté.

Pour remédier à cette situation, "de nombreuses dispositions ont été prises en faveur de la CNR notamment par des apports effectués par les autres caisses de sécurité sociale et puis récemment en 2018 par un apport de l'Etat assez important qui vient s'ajouter à un apport régulier qui se fait de la part de l'Etat et qui tourne autour de 15% des dépenses", explique-t-il.

Il a expliqué que "la situation financière de la CNR, qui était très favorable dans les années 2010 et 2012, s'est dégradée malheureusement, à partir de 2014 et 2015 pour atteindre un niveau assez important dans les années 2016, 2017 après le départ massif avant l'âge légal de plus d'un million de personnes".

"Un total de 3,2 millions de bénéficiaires d'avantages de la retraite (entre les pensions et allocations directes et indirectes)" est enregistré actuellement en Algérie, a précisé M. Melouka à la Radio algérienne.

"Les départs à la retraite pour l'exercice 2018 aux environs de 50.000, en baisse par rapport aux années 2015 et 2016 qui ont vu des départs entre 150.000 et 200.000 personnes" (estime Melouka)

