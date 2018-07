Algérie: 2 casemates et 2 mines de confection artisanale détruites à Batna (MDN)

Deux casemates pour terroristes contenant 2 mines de confection artisanale ont été détruites lundi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Batna, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité d'El-Refaa, commune de Taxlent, à l'ouest de Batna (5ème Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 02 juillet 2018, deux (02) casemates pour terroristes contenant deux (02) mines de confection artisanale, des vivres et divers objets", précise-t-on de même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème RM), six (06) contrebandiers et saisi 1,25 tonne de denrées alimentaires, 200 litres d'huile de table, 2 groupes électrogènes et 2 marteaux piqueurs".

Dans le même contexte, des Garde-frontières "ont saisi, à Tlemcen (2ème RM), 94 kilogrammes de kif traité", alors qu'un détachement de l'ANP, en coordination avec les services de la Sureté nationale, "a appréhendé, à Bechar (3ème RM), deux (02) narcotrafiquants en possession de 25 kilogrammes de la même substance".

Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes "ont intercepté, à El-Kala (5ème RM), quatre (04) plongeurs sans autorisation et ont saisi des équipements de pêche illicite de corail, des moyens de plongée sous-marine, ainsi que 2 embarcations de construction artisanale".