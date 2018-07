Algérie: JM-2018/Handball - D'anciens internationaux tirent la sonnette d'alarme

A Tarragone, la délégation algérienne a réalisé l'une de ses plus faibles performances dans l'histoire de ses participations aux JM en n'obtenant que 13 médailles, dont deux seulement en or. L'Algérie s'est classée à la 15e place au tableau final des médailles des Jeux, dont la prochaine édition aura lieu à Oran en 2021.

Pour l'ancien joueur et actuel entraîneur du MC Oran, le changement s'impose désormais de lui-même. Et pour ce faire, il préconise de "rendre le handball aux handballeurs", dénonçant le fait que "les spécialistes soient désormais marginalisés". Il va alors étayer ses dires par l'"élimination des experts de la composante de l'assemblée générale de la Fédération algérienne de handball".

