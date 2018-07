Afrique Australe: L'Angola prend la parole à la réunion de la SADC sur la promotion de la femme dans divers domaines

Luanda — Les progrès accomplis dans la promotion de la femme angolaise dans les différents secteurs de la vie publique et privée seront présentés lors de la réunion de la SADC, qui se déroule depuis lundi, à Johannesburg, en Afrique du Sud.

L'Angola sera représenté par la ministre de l'Action Sociale, de la Famille et Promotion de la Femme, Victoria da Conceição, qui parlera aussi des efforts du Gouvernement dans la prévention et la lutte contre le VIH / SIDA.

Selon un document de son bureau, Victoria da Conceição conduit une délégation angolaise qui participera jusqu'au 5 de ce mois, à la réunion des ministres de la SADC, chargés des questions du genre et de la femme.

Pendant trois jours, les Etats membres partageront les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements sur le genre, le protocole de la SADC sur le genre et le développement et la femme dans la politique et postes de direction.

Les 15 pays membres de la SADC vont préparer la stratégie et le plan d'action régional de lutte contre la violence fondée sur le genre (2019/2030), analyser la représentativité de la femme aux postes de direction dans le secteur public et privé et la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains dans la région de la SADC.

La réunion examinera également les progrès accomplis vers la parité entre les sexes au Secrétariat de la SADC, la femme, la paix et la sécurité et le suivi du genre et le développement de la SADC-2018.

La résolution n° 60/2 de la Commission sur la condition de la femme (CSW) des Nations Unies, la fille et le VIH / SIDA, promue par la SADC, cadre et Plan d'action de combat au VIH-SIDA.