Afrique de l'Ouest: Commission tripartite Mali/Niger/HCR - Le retour des réfugiés maliens en débat

Ceci démontre combien la situation au nord du Mali doit continuer à nous interpeller tous. », a dit Idder Adamou secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses du Niger.

Ainsi, le programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord (PURD-RN) dont la troisième phase est en cours d'exécution contribuera certainement à accélérer le retour définitif de l'administration et des services déconcentrés dans les circonscriptions administratives des régions concernées », a souligné Hamadou Konaté, ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire.

« Malgré le contexte sécuritaire difficile dans le nord et une partie du centre du pays, le gouvernement du Mali reste déterminé à mettre en œuvre les dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation.

57 952 réfugiés maliens vivent sur le sol nigérien dans 3 camps. Le rapatriement est l'une des solutions, mais pour cela, il faut la volonté de retourner, la sécurité et la dignité qui engagent aussi bien les candidats au retour des pays d'asile et le pays d'origine.

Copyright © 2018 Les Echos. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.