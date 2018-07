Afrique: PMI accueille favorablement la prochaine entrée en vigueur du Protocole de l'OMS pour l'élimination du commerce illicite

Lausanne, Suisse — Philip Morris International (PMI) a accueilli favorablement, aujourd’hui, l’annonce de la prochaine entrée en vigueur du Protocole sur la Convention-cadre de lutte contre le tabagisme (FCTC) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) visant à éliminer le Commerce illicite des Produits du Tabac (Le Protocole), suite à sa ratification par 40 pays (et l’UE).

Avec une portée mondiale et une mission d’une grande envergure qui est de contrer-carrer les différentes formes du commerce illicite du tabac, PMI estime que le Protocole jouera un rôle clé pour vaincre le marché noir du tabac et les crimes qu'il favorise.

Avec l’adhésion au Protocole du Royaume uni enregistré le 27 juin dernier, le traité entrera en vigueur dans 90 jours. Par ailleurs, la FCTC programmera la tenue de la première rencontre des Parties-prenantes à Genève, du 08 au 10 octobre prochains. La rencontre réunira les Parties au Protocole et les observateurs pour discuter des applications pratiques du traité, en mettant la théorie en pratique. PMI a reconnu depuis longtemps que le commerce illicite du tabac est l’un des plus grands défis mondiaux de nos jours en ce sens qu’il affecte non seulement notre industrie, mais aussi les gouvernements et la société. Il trompe les consommateurs, prive les autorités publiques des recettes fiscales, et finance le crime organisé et la terreur.

En réalité, le problème a une envergure mondiale en ce sens qu’il n’épargne aucune région ou aucun pays. Et PMI, en tant qu’entreprise qui a combattu avec succès le commerce illicite de ses produits et leurs contrefaçons, trouve que l’unique moyen de résoudre ce problème est d’avoir un traité international applicable à l’échelle globale.

L’entrée en vigueur du Protocole est une étape très attendue et cruciale pour mener une lutte plus efficace et globale contre le commerce illicite des produits du tabac.

Même si plusieurs des mesures qui y sont préconisées sont déjà stipulées dans bon nombre de législations et accords aussi bien nationaux qu’internationaux, le Protocole favorisera leur meilleure harmonisation. Il permettra d’avoir une approche plus effective et cohérente de la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, ce qui devrait être bénéfique aussi aux gouvernements qu’aux citoyens ordinaires et aux nombreuses entreprises légalement reconnues du secteur du tabac.

PMI soutient le Protocole et l'opportunité qu’offre la première Réunion des Parties qui se tiendra en octobre. Elle considère la collaboration entre toutes les parties concernées par le commerce illicite comme essentielle pour son succès et attend avec intérêt la poursuite du dialogue quand les principes du Protocole se traduiront en actes.

Alvise Giustiniani, Vice-Président de PMI en charge de la Lutte contre le Commerce illicite, a déclaré “Le Protocole sera un instrument important et crucial pour s'attaquer au problème mondial croissant du commerce illicite du tabac. Combattre le commerce illicite nécessite la participation active de toutes les parties concernées.

Par conséquent, PMI soutient pleinement les objectifs et les principes du Protocole et se réjouit qu'il y ait maintenant les 40 Parties nécessaires à son entrée en vigueur. Nous considérons que sa mise en œuvre est une étape importante dans la lutte contre le problème multidimensionnel et très complexe du commerce illicite du tabac et encourageons d'autres pays à le ratifier et à le mettre en pratique.”