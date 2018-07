Ile Maurice: Captage d'eau de pluie - L'UE décaisse Rs 120 M pour Rodrigues

La Commission Sécurité sociale est l'une des bénéficiaires des subventions à suite de l'appel à propositions lancé en juillet 2017 par l'Union européenne au titre du programme de Climate Smart Agriculture. Le projet de la Commission Sécurité sociale, d'un montant total de Rs 40 millions, a pour but d'accroître la production de piments, de limons et de miel en utilisant des techniques modernes d'irrigation. Il va permettre de promouvoir la création d'emplois pour les habitants des régions avoisinantes.

Autre projet phare : l'accompagnement des petits agriculteurs et des citoyens ayant des difficultés à accéder à l'eau potable. «Promouvoir des pratiques agricoles raisonnées est indéniablement une mesure phare pour faire face au changement climatique. Nous sommes bien conscients également des défis auxquels Rodrigues est confrontée pour l'accès à l'eau. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec l'Assemblée régionale pour améliorer l'accès à l'eau potable pour tous les citoyens, notamment pour les groupes les plus vulnérables», a expliqué l'ambassadrice de l'UE, Marjaana Sall.

Système de captage d'eau, amélioration du stockage et de la distribution de l'eau pour des centaines de familles vulnérables ou encore mise en place de techniques d'irrigation modernes pour les petits agriculteurs. Ce sont là autant de projets qui sont en bonne voie à Rodrigues, et cela, grâce au financement de l'Union européenne (UE).

