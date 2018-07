Ile Maurice: Parlement - Le «Use of Pesticide Bill» voté

C'était un projet de loi bien attendu. Et durant la soirée de ce mardi 3 juillet, le Use of Pesticide Bill a été voté avec amendement. Le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, s'est réjoui du fait qu'il y a eu consensus général autour de la nécessité d'introduire ce projet de loi régissant l'utilisation des pesticides par les planteurs. Le Parlement a été ajourné à mardi prochain.

Déjà, le vendredi 29 juin au Parlement, lorsque le Use of Pesticide Bill a été présenté en seconde lecture, il n'y avait pas une grande divergence d'opinion entre l'opposition et la majorité parlementaire. A titre d'exemple, Rajesh Bhagwan, du Mouvement militant mauricien, et Malini Sewocksingh, du Parti mauricien social-démocrate, ont affirmé être pour le projet de loi.

Le Use of Pesticide Bill prévoit Rs 10 000 d'amende dans le cas de la première infraction. Au troisième délit (et subséquemment), une amende de Rs 25 000 à Rs 50 000 plus une peine d'emprisonnement de moins d'un an sont prévues.