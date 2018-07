Congo-Kinshasa: La FBCP inquiète de la sécurité de la famille Prosper Tunda

L'ONG demande aux autorités du pays de tout mettre en œuvre en vue de protéger l'ancien gouverneur du Maniema et sa famille, partout où ils se trouveraient sur le territoire national.

La Fondation Bill-Clinton pour la Paix (FBCP) a exprimé, dans un communiqué du 3 juillet, sa préoccupation face à ce qu'elle a qualifié d'insécurité vécue par la famille de l'honorable Prosper Tunda, ancien gouverneur de la province du Maniema et président de l'Association des chefs coutumiers de cette province dont l'élection a été annulée cette année par l'ex-Cour suprême de la justice « pour une raison politique ».

Selon cette organisation, le 2 juillet vers 17h00, deux des fils du gouverneur honoraire, Junior Tunda Lokale et Michaël Tunda Omba, ont été pris à partie par sept personnes non autrement identifiées, à la hauteur du home Assanef, sur l'avenue ex-24 novembre. « A la suite de cette agression, M. Lokale Tunda Junior était gravement blessé et amené d'urgence à l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa pour les soins médicaux appropriés », a expliqué la FBCP qui, citant les informations en sa possession, a noté que deux de ces agresseurs étaient arrêtés et transférés au parquet de Grande instance de la Gombe.

Les inquiétudes de cette ONG sont motivées par le caractère récidiviste et la coïncidence qui entoure ces attaques, parce que dans la nuit du 2 au 3 juillet, à 3 heures du matin, un autre groupe de personnes armées non identifiées a visité la résidence familiale des Tunda, dans la commune de Bandalungwa. A en croire la FBCP, cette fois-ci, les assaillants ont emporté certains biens de valeur dont un ordinateur portable de marque acer et son chargeur, un téléphone portable de marque Samsung note1, deux portefeuilles contenant quarante dollars américains et six mille cinq cents francs congolais ainsi que les pièces d'état civil de Michaël Tunda. Il y a également dans le lot d'objets emportés, d'autres objets de valeur.

Dans la même nuit, souligne l'ONG, la résidence de l'honorable Prosper Tunda, dans la province de Maniema, a elle aussi été visitée par les personnes non identifiées, qui ont emporté des biens importants.

Analysant ces faits et tenant compte de toutes ces menaces à l'endroit de l'ex-gouverneur et de sa famille, la FBCP pense qu'il y a manipulation à caractère politique quelque part. Elle indique que selon les informations, Prosper Tunda est suspecté d'être proche de l'ex-gouverneur du Katanga et candidat déclaré à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe. Ce qui amène cette ONG à exhorter les autorités politico-administratives compétentes à tout faire pour assurer la sécurité à ce Congolais et à sa famille, partout où ils se trouveraient, sur l'étendue du territoire national.