Afrique du Nord: Pour la 3ème année consécutive, le Maroc sort gagnant de la Liban Starpack

Le concours Starpack, organisé par le centre LibanPack en partenariat avec l'Organisation internationale de l'emballage (WPO) et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) a vu cette année la participation de 827 étudiants originaires de 13 pays arabes dont le Liban, le Maroc, l'Egypte, la Tunisie, la Palestine...

L'objectif principal de la compétition est de promouvoir la créativité et l'innovation à travers le packaging qui reste au centre des préoccupations des industriels dans la stratégie marketing de leurs produits. Le concours, accrédité de l'Organisation internationale de l'emballage depuis 2009, promeut l'importance du packaging et la promotion de l'innovation visuelle et structurelle.

A noter que trois catégories sont proposées dans cette compétition: « Visual Design Packaging», «Structural Design Packaging» et « Save the Food Packaging category ».

Art'Com Sup, première école de design au Maroc, a participé pour la 3e année consécutive à cette compétition et en ressort une nouvelle fois gagnante grâce à deux étudiants de la 3e année design graphique digital qui ont raflé les 1er et 2e prix : Ihab Bensalah et Ikram Kassi ont remporté respectivement le 1er et le 2e prix dans la catégorie « Visual Packaging ».

Le jury, composé de professionnels dont le designer marocain Hicham Lahlou, a été très impressionné par le travail des étudiants marocains.

La remise des prix a eu lieu à l'Adnan Kassar Edifice for Arab Economy à Beyrouth le mardi 26 juin dernier, en présence de Bahia Harriri, membre du Parlement libanais, du ministre de l'Industrie, Hussein Al-Hajj Hassan, de la vice-présidente de l'Organisation mondiale d'emballage (WPO) et présidente du Libanpack, Mme Soha Atallah; du représentant régional d'UNIDO, M. Cristiano Pasini, ainsi que du président de l'Association des industriels libanais, docteur Fadi Gemayel et des ambassadeurs des pays participants.

Pour rappel, le centre Libanpack, fondé en 2008, a pour vocation l'amélioration de la compétitivité des produits libanais en particulier et des produits arabes en général.