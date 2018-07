Angola: Le Tarif des douanes encourage la production nationale

L'importation des machines agricoles, de semences, d'insecticides, d'engrais, d'outils manuels pour l'agriculture, de petites machines industrielles et de lourdes pour la construction civile, telles que les excavatrices, les tractopelles, les tracteurs à chenilles et autres sont exemptées des droits de douane.

Il a précisé que la nouvelle version du tarif douanier était un instrument de politique fiscale, car elle visait également à relancer l'industrie nationale et à protéger le marché national, à diversifier l'économie, à exempter les frais de médicaments et de produits dérivés, ainsi que les appareils de taille moyenne tels que les machines à crème glacée, dans le but de créer plus d'emplois.

Le technicien, qui s'exprimait en marge de la réunion de présentation et d'éclaircissement des principaux changements qui figurent dans le Tarif des douanes version 2017, a déclaré que cette version réduisait les taux sur certains produits alimentaires de base importés et en augmentait sur d'autres, afin de protéger la production nationale.

