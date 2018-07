Congo-Kinshasa: Kabila appelle à la défense de l'indépendance de la RDC

document

Décidément, le souci de voir le Congo aller d'un bonheur à un autre accable le fond des réflexions de son Président. A l'occasion du 58ème anniversaire de l'accession de cette grande nation à l'indépendance nationale et internationale, Joseph Kabila a sorti un speech à la hauteur d'un dirigeant qui cherche à voir sa nation jouir pleinement de sa souveraineté.

Dire que ce dernier est un homme empli de surprise est d'une exactitude dont on ne peut pas douter, car nombreux l'attendait en éventreur de sa situation qui dure depuis dix-sept ans à la tête du pays. Les questions de l'heure ont donc été, à sa légendaire manière de faire, reportées sine die pour faire place au discours souverainiste que très peu de gens attendait.

Comme pour signifier que le 30 juin marquait l'indépendance du Congo de Lumumba, le Président congolais s'est appesanti sur plusieurs points dont l'engagement commun à protéger l'héritage légué par les Héros et martyrs pour le grand bonheur auquel aspire, légitimement, le peuple congolais, dit-il. L'intégralité de son laïus du 30 juin repris par "La Prospérité" dans les lignes qui suivent.

Mes chers compatriotes,

A l'aube du 58ème anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, je viens saluer l'ardeur des millions des congolaises et congolais et de ceux ayant choisi la terre de nos ancêtres comme leur deuxième patrie, à garder allumée la flamme du combat pour l'émancipation de la dignité humaine par nos pères de l'indépendance.

Oui, la préservation de la liberté et de la dignité humaine conquises de haute lutte par les pionniers de notre indépendance, à qui je rends un hommage, demeure un combat permanent pour notre génération comme pour celle à venir, tant il reste vrai que les pesanteurs de tous les ordres exercés chaque jour sur notre peuple à l'autodétermination à y apporter ; tout semble mis en œuvre, en effet, pour promouvoir le révisionnisme et maintenir notre pays dans l'asservissement au mépris de l'évidence qu'implique notre indépendance.

Le 30 juin de chaque année, loin d'être uniquement une fête nationale à célébrer et à enseigner à nos enfants et à nos petits enfants, doit être aussi un moment de renouvellement de notre foi commune dans le Congo souverain et indépendant prôné par Patrice Emery Lumumba.

Un moment d'engagement commun à protéger et à valoriser l'héritage nous légué par nos héros et martyrs pour le grand bonheur auquel aspire légitimement notre peuple. Cela implique que nous demeurions rassemblés, unis et mobilisés autour de cet impératif.

Mes chers compatriotes,

Je me réjouis du fait que la célébration de fête nationale intervient cette année en plein processus électoral et particulièrement au lendemain de la convocation des électeurs au 3ème scrutin libre, démocratique et pluraliste prévu par la CENI au mois de décembre de cette année.

Ce processus, vous vous en êtes approprié à différentes étapes de son parcours, depuis votre enrôlement massif en 2016 et en 2017 jusqu'au parachèvement des listes électorales. Je vous exhorte à vous y accrocher et à démontrer, s'il en était encore besoin, que c'est bien vous le souverain et c'est à vous de décider du sort de l'avenir de notre cher et beau pays. Personne d'autre et nulle part ailleurs.

J'invite pour ce faire toute la classe politique et toutes les forces sociales à s'impliquer sans réserve dans la matérialisation de ce rendez-vous historique en vue de consolider notre jeune démocratie, laquelle ne souffre du reste d'aucun complexe.

A vous tous qui défendez notre pays et spécialement à nos forces armées, la police nationale et aux services de sécurité qui, nuit et jour, consentent des sacrifices incommensurables en vue d'assurer la paix, la tranquillité publique et la défense de l'intégrité du territoire national, je rends un vibrant hommage. Par votre engagement, vous garantissez également la stabilité de la région.

Mes chers compatriotes,

Je reste convaincu que les efforts en cours engagés dans plusieurs domaines et spécialement au plan économique nous permettront de poursuivre l'accomplissement de notre devoir quotidien, celui d'améliorer votre bien-être social et votre cadre général d'épanouissement. En renouvelant mon appel à la paix et à l'unité nationale, je souhaite à chacun et à tous, bonne fête de l'indépendance.