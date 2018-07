Congo-Kinshasa: Médias - FFJ compatit au meurtre de cinq journalistes américains

L'ONG a présenté ses condoléances à l'ambassadeur américain ainsi qu'à toute la communauté américaine basée en République démocratique du Congo (RDC).

L'organisation de défense de la liberté de la presse et du droit à l'information établie en RDC, Freedom for journalist (FFJ), a exprimé, le 3 juillet, ses vifs regrets en apprenant l'assassinat des cinq journalistes américains sur le sol des États-Unis. « FFJ a appris, avec consternation, le meurtre des cinq journalistes américains aux États-Unis, tués dans leur rédaction alors qu'ils travaillaient pour informer le peuple américain », a écrit cette organisation, dans une lettre adressée à l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, dont copie estampillée State Department est parvenue à la presse.

Dans cette lettre signée par son directeur, FFJ condamne ce meurtre et invite la communauté américaine à ne pas céder à la peur et à appuyer les journalistes et les médias, « entités indispensables pour l'accompagnement de la séculaire démocratie américaine ». À cette occasion, cette ONG a dit présenter au diplomate et à l'ensemble de la communauté américaine basée en RDC, ses très sincères condoléances. «Douleurs et peines partagées », a dit FFJ. Il est rappelé que quatre personnes sont mortes sur les lieux de l'attaque, le 28 juin dernier, dans une fusillade visant les locaux de "The Capital", un journal d'Annapolis, la capitale de l'État du Maryland, aux États-Unis. La cinquième personne est décédée à l'hôpital alors que deux autres ont été légèrement blessées.