Angola: Le père Belmiro Tchinguete nommé évêque de Cabinda

Mgr Belmiro Tchinguete a fait ses premiers vœux religieux il y a plus de 21 ans et a été ordonné prêtre pour le diocèse de Benguela. Depuis 2015, il occupe le poste de Provincial de la Congrégation des Missionnaires du Saint-Esprit à Luanda.

En annonçant la nomination dans un environnement qui a réuni tous les prêtres du diocèse de différentes congrégations religieuses et d'autres missionnaires basés dans la province de Luanda, Mgr António Francisco Jaka a considéré le fait comme crucial et pertinent pour l'Eglise catholique en Angola, en particulier dans la province de Cabinda.

Mgr António Francisco Jaka a fait cette annonce lors d'une conférence de presse, en présence de l'évêque émérite, Mgr Óscar Braga, à la demande de l'archevêque et Président de la Conférence épiscopale d'Angola et Sao Tomé (CEAST), Mgr Filomeno Vieira Dias, qui était également l'administrateur apostolique du diocèse de Cabinda, il y a quatre ans.

