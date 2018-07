Et, de ce constat, durant cette période pré-électorale nous sentons la nécessité de s'exercer à cette entreprise de rassembler les jeunes autour de l'idéal de se mettre ensemble pour parler plus fort. Les problèmes des jeunes doivent être traités en amont par ce type d'initiatives. Circulez avec des polos ou de l'argent ne résoudra aucunement les problèmes sur le long terme ", a dit Bethy Pitilo au sortir de la séance de travail avec le président de l'ADN.

De la sorte, ce mardi 3 juillet 2018, Bethy Pitilo, à la tête d'une forte délégation de l'Asbl "Debout Mont Amba", s'est rendu au siège du parti politique non-aligné ADN, situé dans la commune de Ngiri-Ngiri, à proximité de l'usine de panification Upak, sur l'avenue Kasa-Vubu. Que retenir de cette réunion ? Eh bien, Bethy Pitilo et Patrick Civava ont échangé sur la nécessité de fédérer les forces de la nouvelle classe politique pour concourir à la présidentielle et, par ailleurs, sur la nécessité de dégager les grandes lignes de cette bataille autour d'une charte à ratifier pour un engagement dans cette voie.

C'est ainsi qu'ils ont décidé de mettre leur association sur la voie des consultations cette semaine avec certains partis politiques et mouvements citoyens sur la question de la candidature unique de la nouvelle classe politique à la présidentielle et l'incarnation, par ailleurs, des valeurs dont l'unité dans cette dernière. Chose promise, chose due, dit un adage.

