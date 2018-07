Congo-Kinshasa: Linafoot - Rangers déverse sa colère sur Mont Bleu (5-2)

Pendant ce temps à Lubumbashi, JS Groupe Bazano s'est imposé face à l'AS Dragons Bilima 1-0, en match de la 22ème journée. Junior Mbele a marqué l'unique but de la rencontre à la 81ème minute après une première mi-temps vierge dominée par l'équipe de la capitale. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées par un score nul (1-1), au stade Père Raphaël, à Kinshasa. Par cette victoire, Groupe Bazano totalise 13 points en 21 matches joués. Il lui reste un seul contre AC Rangers à Lubumbashi. De son côté, l'AS Dragons Bilima reste avec ses 10 points en 20 sorties. Les Monstres doivent encore jouer contre Sanga Balende à Mbuji-Mayi, et V.Club à Kinshasa.

Le bourreau de l'équipe de la province de l'Ituri se trouve être l'avant-centre Pinock Vuvu, auteur d'un quadruplé à la 7ème, 39ème, 51ème et 87ème minute. Son coéquipier Mangoba Iyadi est intervenu à la 81ème minute. Machozi Nguliko et Mamba Mukombozi ont marqué les deux buts des visiteurs respectivement, à la 12ème et 86ème minute.

