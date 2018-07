Tunisie: Le président de la République reçoit une délégation du Congrès et du Sénat américains

Carthage — Le président de la République Béji Caïd Essebsi a reçu dimanche au palais de Carthage une délégation du Congrès et du Sénat américains, conduite par le président de la Commission pour la sécurité et la coopération en Europe, le sénateur Roger Wicker.

Le président de la République a souligné à cette occasion les relations politiques et diplomatiques très anciennes entre la Tunisie et les Etats-Unis, estimant que "le partenariat stratégique établi entre les deux pays se traduit par le soutien politique et économique privilégié et permanent apporté par les USA à la Tunisie".

Béji Caïd Essebsi a exprimé le souhait de la Tunisie de voir la coopération bilatérale se consolider dans tous les domaines de manière permettant de réaliser le développement et la stabilité en Tunisie et dans la région, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

De son côté, le sénateur américain Roger Wicker a salué les liens d'amitié profonds unissant les deux pays depuis plus de deux siècles, précisant que la visite de la délégation américaine en Tunisie vise "essentiellement à réaffirmer l'intérêt accordé par son pays à la réussite de l'expérience de transition démocratique en Tunisie".

Selon le communiqué de la Présidence, le sénateur américain a souligné "la détermination de son pays à continuer à apporter son soutien à l'expérience démocratique avant-gardiste de la Tunisie et son engagement à se tenir à ses côtés pour relever les défis économiques et sécuritaires auxquels elle est confrontée". Il a, à cet égard, salué le rôle crucial de la Tunisie dans la garantie de la stabilité dans la région.

Plusieurs questions internationales et régionales dont en particulier les développements de la cause palestinienne, la situation au Moyen-Orient et les derniers développements sur la scène libyenne, ont été évoquées lors de la rencontre, a indiqué le communiqué.

La rencontre a permis également de passer en revue les résultats des efforts menés par la Tunisie dans le cadre de l'initiative présidentielle visant à trouver un règlement global à la crise en Libye, ajoute la même source.