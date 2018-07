Angola: Le PDN assure une amélioration continue de l'environnement des affaires

Luanda — Le Plan national de développement (PND 2018-2022) démontre l'intention de l'Exécutif d'assurer l'amélioration continue de l'environnement des affaires, a déclaré mardi le ministre de l'Economie et du Plan, Pedro Luís da Fonseca.

S'adressant à la cérémonie de présentation du Plan national de développement (PND 2018-2022) aux entrepreneurs nationaux, Pedro Luis da Fonseca a dit que le plan mettait l'accent sur la promotion de l'initiative privée, l'unique forme de promouvoir la croissance économique du pays, a l'un des plus importants atouts économiques des familles, centré sur leur force de travail, où la productivité déterminera l'intensité de l'investissement, la valeur ajoutée et les revenus de la population.

Selon lui, avec le plan, il sera fait une transformation structurelle majeure de l'économie pour augmenter le poids du secteur non pétrolier, étant le secteur qui peut assurer l'emploi et créer le bien-être des gens, assumant le développement, avec les infrastructures nécessaires.

Le Plan de développement national (PDN 2018-2022) a 83 programmes, 25 politiques et axes, où l'Etat coordonne, réglemente et favorise le développement national, sur la base d'un système de planification, conformément à la Constitution et la loi, sans préjudice du respect et de la protection de la propriété privée des personnes singulières et collectives de la libre initiative économique et entrepreneuriale exercée dans les termes de la Constitution et de la loi. Son élaboration a impliqué des départements ministériels et des gouvernorats provinciaux, qui ont identifié leurs priorités stratégiques pour cette période de cinq ans.

Le PND / 2018-2022, deuxième instrument de planification à moyen terme suivant le Plan 2013-2017, a été approuvé par l'Exécutif le 26 avril lors de la 4ème session du Conseil des Ministres.

Au total, 66 réunions officielles ont eu lieu avec les secteurs (et des douzaines de réunions informelles) et 18 réunions avec les provinces.