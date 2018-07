Congo-Kinshasa: « Le vin est tiré, il faut le boire », avec modération

Le constat fait sur la situation d'instabilité politique et d'insécurité sociale que traverse la République Démocratique du Congo montre que jusqu'à preuve du contraire, la classe politique et la société civile dans leur diversité ont tout à dire sur le peuple congolais, même si ce dernier ne les a pas officiellement mandatés par la voie de l'article 5 de la Constitution de notre pays.

Y réfléchir à haute voix, en usant rationnellement des prérogatives qui sont reconnues à tout Congolais par l'article 23 de ladite Constitution, serait l'une des façons de faire comprendre aux uns et aux autres que la vie est un combat qui se gagne par plusieurs stratégies dont les plus importantes sont celles qui conduiraient à la réconciliation et au pardon mutuel.

En ce moment où notre Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc est politiquement et socialement embarqué sur la voie de la recherche de la justice, de la paix et du travail, le peuple congolais voudrait voir sa sage et intelligente classe politique l'emmener à une alternance constitutionnelle pacifique, issue des élections libres, transparentes et apaisées. Il n'est plus question de tergiverser. L'heure est aux propositions concrètes, et aux propos conciliants, pour le 23 décembre 2018.

Tout est conditionné par la reconnaissance des erreurs à corriger, la conversion des mentalités négatives en mentalités positives du Congolais en général, et de la classe politique en particulier qui doit savoir que quand le vin est tiré, il faut le boire avec modération. S'opposer quand l'argumentaire acceptable n'est pas donné, c'est bien. Mais, s'opposer positivement comme Dieu a créé le ciel et la terre, l'homme avec deux jambes, deux bras, deux yeux, deux narines deux oreilles qui sont complémentaires, c'est mieux. La classe politique doit savoir que le peuple congolais est derrière elle, si elle est effectivement rationnelle et réaliste dans sa prise des positions en sa faveur. Car, ce peuple est maintenant conscient qu'il pouvait être trompé un certain moment. Il pouvait l'être un certain temps. Mais, il ne peut plus être trompé tout le temps. Notre classe politique doit en être consciente. Aller aux élections libres, transparentes et apaisées est maintenant un point de non-retour.

Pour ce faire, Il y a lieu de respecter seulement les règles du jeu : toucher-jouer. C'est pourquoi, quand le vin est tiré, il faut le boire, mais avec modération. Aux professionnels des médias, en tant que 4ème pouvoir, d'aider notre classe politique à privilégier la division positive en défaveur de la division négative qui a fait que l'arrangement particulier de l'accord global inclusif de la saint Sylvestre, les funérailles dignes pour l'opposant historique de notre pays, et la problématique de la machine à voter soient, d'une façon ou d'une autre, à la base de la division négative de notre versatile classe politique qui torture moralement le patient et stoïque peuple du Congo-Kinshasa, sans s'en rendre peut-être compte.

Ce peuple croit qu'avec les élections la devise du pays entrerait effectivement en application. C'est pourquoi pense-t-il qu'avec le jugement de la cour chaque acteur politique sera rendu blanc ou noir, après la vérité des urnes du 23 décembre 2018. La contestation de la machine à voter est une très bonne chose. Tant que, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais, pour connaître la vérité et départager les uns et les autres, la meilleure façon d'éviter les suspicions, et montrer aussi au peuple congolais qu'il s'agit effectivement d'une imprimante ou d'une machine qui favorise la tricherie, une démonstration télévisée faite avec le concours des experts infirmerait ou confirmerait au peuple congolais l'utilisation ou la non utilisation de la cette machine pour que la vérité puisse triompher.

A la Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC) en tant qu'établissement public et aux autres chaines de Radio et de Télévision de coproduire des émissions éducatives et de sensibilisation sur le patriotisme, la devise de notre qui est « Justice-Paix-Travail » et sur notre hymne national « Le Debout Congolais » considérer comme le projet de société de ce son Dieu de 2.345.410 Km2 qu'est la République Démocratique du Congo.

Avec cette approche, on aura plus des nuages sur la dose suffisante de vérité sortirait de la bouche des acteurs politiques douteux appelés à convertir leurs mentalités négatives en mentalités positives, afin d'éviter de torturer moralement le peuple congolais. Après 58 ans d'indépendance, tout nouveau Congolais ou congolais nouveau, doit convertir ses mentalités négatives en mentalités positives.

Car, il n'y a que l'imbécile qui ne change pas. L'alternance constitutionnelle sans heurts est à ce prix. Réussir ce pari serait la meilleure manière pour la classe politique congolaise de montrer aux yeux du monde qu'elle sait patriotiquement se surpasser pour le bonheur de son pays et de son peuple congolais au nom de qui, elle a toujours parlé. Ainsi, prouvera-t-elle que le vin tiré a été bu avec modération en 2018. Ainsi, le République Démocratique du Congo pourrait s'organiser davantage et se prendrait en charge grâce à sa mature et sage classe politique.

Bâtir un pays plus beau qu'avant, dans la paix, serait par conséquent possible. Voilà la meilleure façon de boire le vin qui est tiré avec modération. Aimé Isidore KAKUSA GULUNDUGA-MULONDO Animateur en Administration et Gestion des Entreprises Directeur Formateur Audiovisuel/RTNC