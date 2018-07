Congo-Kinshasa: Dernier virage à la CPI / Bemba - Le jour-j est là !

En effet, même s'il ne peut plus retourner en prison à La Haye, peu importe le verdict attendu, sa venue en RDC, encore entouré de brume à cause des dessous des affrontements postélectoraux à Kinshasa en 2006, Jean-Pierre Bemba Gombo ne saurait sonner comme celui d'un présidentiable au cas où il n'est pas acquitté totalement.

Les différentes parties vont présenter les éléments supplémentaires sur la question de la peine", a dit Patrick Tshibuyi, chargé de sensibilisation de la CPI en République Démocratique du Congo, au téléphone d'une consœur en ligne. Donc, sauf changement de dernière minute, l'homme devra revoir l'épisode final de son épreuve judiciaire. Une certaine opinion à Kinshasa, Capitale de la RDC, comme ailleurs dans certaines antichambres et même rédactions, laissait et laisse toujours croire que Jean-Pierre Bemba pourrait être acquitté totalement ce 4 juillet, histoire de revenir au Congo prendre part à la course électorale à l'aube de la convocation du corps électoral par la CENI pour les dépôts des candidatures à la présidentielle et l'organisation d'un congrès au MLC.

C'est le grand jour pour le Chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. Après l'heureuse phase de l'acquittement par la Cour Pénale Internationale, le 8 juin, puis sa libération conditionnelle quelques jours plus tard, le 12 juin précisément, quant aux chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ses éléments en RCA, l'ancien Vice-président congolais est face à la reprise du procès de la deuxième affaire, celle de subornation des témoins. "Il n'y aura pas le prononcé de peine demain.

