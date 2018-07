Les amoureux du football congolais auront des regards tournés ce mercredi 4 juillet, du côté de stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa où Daring Club Motema Pembe croisera le fer contre Sa Majesté Sanga Balende pour le compte de la 12ème journée de play off du 23ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Un match de tous les enjeux, considéré comme une finale. D'autant plus que, c'est le vainqueur de ce duel qui aura mille chances de se qualifier pour les prochaines compétitions interclubs de la Caf. A 24 heures de cette rencontre très attendue, le coach de Dcmp, Otis Ngoma s'est présenté à la traditionnelle conférence de presse d'avant match, pendant que son homologue David-Chico Mukeba de Sanga Balende a brillé par son absence.

Pour l'entraîneur des Mitema Pembe, le match contre Sanga Balende va se jouer sur des détails. Autrement dit, sur des balles arrêtées : des coup-francs, des coups de pied de coin et même de coups de pied de réparation. Otis Ngoma a aussi indiqué qu'il n'a pas peur de perdre ce match : Notre discours est celui de mettre en confiance pour que nous puissions gagner ce match. Je sais bien qu'une victoire a toujours beaucoup de parents, mais la défaite est orpheline.

Si on perd c'est l'entraîneur qui va porter le chapeau. Moi, je n'ai pas peur de cela, mon contrat ne dépend pas de cette défaite. J'avais signé pour cinq ans avec comme objectif retrouver au moins une fois l'Afrique. Nous y avions même déjà été avant l'échéance et nous ne sommes pas encore non loin d'y aller. Mon contrat n'est donc pas menacé. Bien sûr que nous pouvons y renoncer au cas où nous nous sentirons mal à l'aise ou le contrat n'est plus respecté», a déclaré Otis Ngoma.

Du côté de Sanga Balende, c'est dans la soirée que le chargé de communication de cette équipe, Vincent Ngoyi, a signé un message au nom club, invitant tous les supporteurs de Sanga Balende habitant Kinshasa de se rendre mercredi au stade pour soutenir leur équipe. Il les a strictement interdits de s'habiller aux couleurs de leur équipe «Sang et Or». Ils s'habilleront en couleur neutre. Vincent Ngoyi a, par ailleurs, exhorté le trio arbitral de faire un bon match, tout en souhaitant que le meilleur gagne. Dcmp-Sanga Balende, match à suivre de très près. C'est le vainqueur qui sera bien parti pour terminer le championnat à la troisième place.

Vclub joue Don Bosco son dernier obstacle

Bien avant le match Dcmp-Sanga Balende, Vclub en position de champion de la Linafoot 2018, jouera son dernier obstacle, CS Don Bosco, cette équipe de Lubumbashi qui a toujours compliqué Vclub dans des situations pareilles. Un match important pour Vclub comme Raoul Shungu, l'adjoint de Florent Ibenge, l'a dit en conférence de presse : «nous prenons le match contre Don Bosco au sérieux. Moralement, physiquement et mentalement, nous nous sommes bien préparés.

Au début de la saison, on tâtonnait en changeant chaque fois la composition de l'équipe, mais nous avons trouvé une équipe-type qu'on ne changera plus jusqu'à la fin. Nous avons donc la même motivation, la même stratégie et la même équipe comme devant le DC Motema Pembe, le TP Mazembe et SM Sanga Balende. Nous allons prendre Don Bosco au même titre que ces trois équipes. Nous n'allons rien négliger car nous visons le titre. Nous sommes dans la dynamique de la gagne, nous comptons y rester », a soutenu Raoul Shungu.

Quant à l'entraîneur de Don Bosco, Isaac Kasongo Ngandu, il reconnaît que la tâche ne lui sera pas facile : «nous aurons un match difficile contre Vclub qui est dans la dynamique des victoires et qui joue devant son public. Il nous faudra un mental de fer pour pouvoir contenir les ailiers et l'avant-centre de cette équipe, qui est parmi les meilleurs attaquants de la Linafoot.

Cela ne veut pas dire que nous allons nous laisser faire, non, nous venons pour jouer et nous allons nous battre pour pouvoir améliorer notre position au classement. La saison dernière, nous étions 4èmes au classement. Cette fois, nous sommes 6èmes et nous comptons terminer plus ou moins à la 5ème place».