Angola: Le secteur non pétrolier devrait croître de 5,1% par an

Le PND 2018-2022 apporte 83 programmes et devient le principal document de planification et d'orientation de toute l'action de l'Exécutif, c'est-à-dire qu'aucun projet ou activité de l'Exécutif ne sera inséré dans le Budget Général de l'Etat s'il n'est inclus dans un des programmes.

"Si nous n'avons pas une économie forte, soutenue et diversifiée, nous ne serons pas en mesure de résoudre de manière satisfaisante les graves problèmes sociaux du pays, tels que le chômage, la faim et la misère", a-t-il expliqué.

Il croit que l'augmentation de la production nationale et la diversification de l'économie sont un impératif national, comme l'a toujours mentionné le Président de la République et chef du pouvoir exécutif, João Lourenço.

Pour cette raison, le ministre a souligné que la stabilisation macroéconomique est un moyen nécessaire pour accroître la production nationale, rendre les entrepreneurs plus forts et plus compétitifs, promouvoir les exportations en dehors du secteur pétrolier et remplacer les importations.

Selon lui, pour que les objectifs sont atteints, il est nécessaire d'être rigoureux et très concentrés sur la mise en œuvre du Programme de soutien à la production nationale, la promotion des exportations et la substitution des importations (Prodesi), étant l'un des principaux programmes du Plan national de développement.

Luanda — La croissance annuelle moyenne de l'économie non pétrolière de l'Angola se tiendra à 5,1 pour cent durant la période 2018-2022, a déclaré vendredi, à Luanda, le ministre d'État pour le développement économique et social, Manuel Nunes Júnior.

