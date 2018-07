Congo-Kinshasa: Trame cachée ?

Car, en effet, depuis hier à Genève, les experts onusiens ont enclenché, preuve à l'appui, le processus révélateur des bourreaux des atrocités commises sur femmes et enfants entre 2016 et 2017 dans le Grand Kasaï dans l'affaire qui aura fait le tour du monde portant sur le vrai-faux phénomène Kamuina Nsapu.

Mais alors, que peut-il faire à cette majorité dont la nouvelle cangue dénommée "Front Commun pour le Congo", se solidifie du jour au lendemain grâce aux signatures des présidents des partis et regroupements politiques, dont les opposants transigeants et d'autres rassemblements qui auront laissé tomber leur statut de médiateur pour s'aligner derrière le bloc des plus ambitieux ? Difficile à dire, dès lors que le décor à l'extérieur est, quant à lui, échafaudé par des sanctions infligées aux autorités congolaises.

Celle-ci ne sera pas comparable à la première. Libéré provisoirement depuis le 8 juin dernier dans la première affaire de massacre des innocents en RCA, pour laquelle il devait passer dix-huit ans sous les geôles de la CPI, le Sénateur congolais qui séjourne actuellement en Belgique, nation sur laquelle il aurait porté son dévolu pour jouir de sa liberté autour de l'entièreté de sa famille après ledit verdict, est plus que le messie, pointé du doigt par le monde espérant qu'il apporte avec lui, la potion magique qui décrispera le Grand-Congo qu'il a quitté sur la pointe des pieds, il y a une dizaine d'années de cela, alors que les torchons brûlaient de vive chaleur entre lui et le toujours Président congolais, Joseph Kabila.

