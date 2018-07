Seychelles: Relations entre Chypre et les Seychelles soulignées par la visite de l'ambassadeur pour des réunions intergouvernementales

Chypre et les Seychelles envisagent de développer davantage leur relations économiques, touristiques, commerciales et informatiques, a déclaré le haut-commissaire chypriote à la nation insulaire.

L'ambassadeur chypriote aux Seychelles, Andreas Panayiotou, s'est exprimé lundi après avoir rendu une visite de courtoisie au président Danny Faure à la State House, Victoria.

"Ces domaines de coopération sont en retard si nous voulons les comparer à nos excellentes relations politiques", a déclaré M. Panayiotou.

M. Panayiotou fait partie d'une délégation participant à la quatrième session de la Commission intergouvernementale pour la coopération économique, scientifique et technique entre Chypre et les Seychelles qui se tiendra aux Seychelles mardi et mercredi.

"Nous allons en discuter plus en détail demain au cours de la commission intergouvernementale", a-t-il ajouté.

Il a également été souligné que Chypre envisage d'octroyer des bourses d'études aux citoyens seychellois.

Pendant son séjour aux Seychelles, l'ambassadeur tiendra des réunions avec les ministres des finances et du tourisme, l'Office d'investissement des Seychelles et la Chambre de commerce et de l'industrie des Seychelles.

M. Panayiotou a déclaré que la relation entre les deux pays est historiquement excellente et remonte à l'époque de l'exil du premier président de Chypre, l'archevêque Makarios (Joena Meme) Photo License: CC-BY

M. Panayiotou a déclaré que les deux pays vont signer deux accords. "L'un concerne la coopération entre les deux chambres de commerce et le second entre les autorités portuaires des deux pays", a déclaré l'ambassadeur.

Il a ajouté que les Seychelles et Chypre discuteront de deux autres accords dans le domaine de l'investissement et de la santé.

M. Panayiotou a déclaré que la relation entre les deux pays est historiquement excellente et remonte à l'époque de l'exil du premier président de Chypre, l'archevêque Makarios.

M. Makarios a été déporté aux Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, par les autorités britanniques en mars 1956 pour son implication dans la lutte pour la liberté du pays. Il a été libéré un an plus tard et à son retour à Chypre, il a été élu premier président en 1959.

"Les deux pays se soutiennent au sein des organisations internationales. Chypre faisant partie de l'Union européenne, les Seychelles y ont un très bon allié. C'est ce que j'ai dit au président ", a déclaré M. Panayiotou.

L'ambassadeur a été accrédité en 2016 et est basé à Muscat, Oman.