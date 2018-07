Angola: Le gouverneur de Luanda Sul appelle à travailler avec humanisme

« Les nouveaux dirigeants devront faire face à des missions difficiles à remplir, qui passent par l'amélioration de l'assainissement, l'approvisionnement en eau et énergie, la lutte contre les ravins, les maladies endémiques et le chômage, l'amélioration des routes, des ponts, des liens entre les communes, » a-t-il conclu.

Il s'agit des directeurs des bureaux provinciaux de la santé (Maria Segunda), éducation (Perfeito Candodolo, du développement économique et intégré (Elisabeth Chiuissa), du commerce, de l'industrie et des ressources minérales (Georgina Muandumba) et Infrastructure et services techniques (Claudio Pemessa), entre autres responsable.

Saurimo — Le gouverneur de Lunda Sul, Ernesto Kiteculo, appelé lundi, à Saurimo, les directeurs des bureaux provinciaux et d'autres membres du gouvernorat nouvellement nommé, à travailler avec humanisme et professionnalisme, pour contribuer au développement de la province.

