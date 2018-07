Cote d'Ivoire: Alépé - Le MFA annonce la redynamisation de ses structures de base

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, par le biais de Dagnan Simplice, a exprimé sa… Plus »

Cette rencontre, la première du genre dans la région de La Mé après leur rentrée politique du 22 mai dernier à Akoupé, a été également l'occasion pour installer officiellement Djougba Okpé Nicaise et Patrice Aney, respectivement délégué régional de La Mé et président de la cellule des enseignants du département d'Alépé.

L'envoyé du nouveau président Ouattara Siaka, désigné en mars dernier lors du 2e congrès extraordinaire tenu à Bondoukou, indiquera que leur parti sera désormais présent sur l'échiquier politique national et prendra une part active lors des futures élections locales (municipales et régionales).

