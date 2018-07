Congo-Kinshasa: Katumbi-Bemba - Deux traitements différents ?

Ce n'est plus qu'une question d'heures, des minutes voire des secondes avant que la procédure de sa… Plus »

Le refus des autorités congolaises d'octroyer un passeport à Moïse Katumbi se justifie aisément, selon Jean Omasombo Thsonda, professeur de science politique à l'Université Libre de Bruxelles et à l'Université de Kinshasa. "Ce n'est pas par amour. C'est par stratégie politique pour intimider, pour décourager davantage Katumbi en disant, je peux favoriser tout le monde, même mon pire ennemi d'hier, sauf toi qui m'a trahi. Tu as été mon homme, tu es passé dans l'autre camp. Je ne te pardonnerai jamais."

Jean-Pierre Bemba peut demander un passeport diplomatique et rentrer dans son pays. Le ministre des Affaires étrangères, le lui a signifié dans un courrier datant 25 juin dernier. "Je vous saurais gré de bien vouloir demander à l'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba de dépêcher son agent du protocole pour retirer un formulaire de demande de passeport diplomatique auprès de notre ambassade à Bruxelles", a écrit Léonard She Okitundu, dont un extrait a été publié par nos confrères de Jeune Afrique.

