Mali: Présidentielle - Un sondage donne une courte avance à IBK sur ses challengers

Cependant la distribution des cartes d'électeurs ne fait que commencer, le pourcentage élevé d'indécis et surtout le fait que le sondage ait été réalisé à environ 40 jours des élections pourraient entrainer des marges d'erreur non négligeables. "Comme tout travail scientifique, le mien, a aussi des limites", reconnaît Guindo Sidiki.

"Cheick Modibo Diarra bénéficie, d'un certain nombre d'avantages. Il a déjà le soutien de l'ancien Premier ministre, Moussa Mara, qui est un peu connu en ville et même dans les villages. Il y a aussi le fait qu'il a été quand même Premier ministre. Les gens signalent qu'il a eu des choses positives telles que la baisse des prix des produits de première nécessité. À Bamako, surtout, il a un bon score", a-t-il indiqué.

Le faiseur de roi, selon ce sondage, serait l'ancien Premier ministre, Cheick Modibo Diarra, qui recueillerait entre 15,9% et 27% des intentions de vote alors que l'astrophysicien, passé par la NASA n'avait récolté que 2,14% des voix lors de la présidentielle de 2013. Son passage à la Primature entre avril et décembre 2012 lui a donc permis de polir son image, selon le statisticien à l'origine de ce sondage, Guindo Sidiki.

Son principal opposant, Soumaïla Cissé, recueillerait pour sa part entre 16% et 25%. Mais il ferait le plein des voix dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao.

IBK obtiendrait près de 35% dans les régions de Sikasso et Ségou. Mais son score serait d'être faible à Bamako, Tombouctou et Gao, généralement moins de de 25%.

L'élection présidentielle malienne est prévue le 29 juillet prochain. Mais le sondage publié ce mardi (03.07) par "Guindo'S Intitut" révèle une grande incertitude puisque plus de 20,5% des sondés, n'ont pas l'intention de voter ou n'ont pas encore choisi leur candidat. Parmi ceux qui ont déjà fait un choix, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta arrive en tête mais avec une avance pas si grande que cela puisque son score est estimé entre 28.2% et 38,2%.

Si le premier tour du scrutin présidentiel malien avait lieu plus tôt que prévu, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, l'emporterait avec une courte avance, suivi de Soumaïla Cissé et de Cheick Modibo Diarra.

