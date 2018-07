Congo-Kinshasa: Des experts de l'ONU choqués par l'ampleur et la brutalité des crimes commis au Kasaï

Face à ces interpellations sur le processus électoral, Marie-Ange Mushobekwa, Ministre des droits humains de la République démocratique du Congo a confirmé une fois de plus que les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales auront bien lieu le 23 décembre 2018.

Il a exhorté Kinshasa à adopter une approche constante en matière de gestion des manifestations et réunion publiques, dans le strict respect de la Constitution et sans aucune considération liée à l'appartenance politique des organisateurs.

Si M. Aziz Thioye a salué les avancées dans la préparation des élections du 23 décembre 2018, il a invité les autorités congolaises à ouvrir l'espace démocratique et créer les conditions nécessaires pour un processus électoral apaisé, inclusif, indépendant et crédible.

Le Haut-Commissaire regrette le peu progrès notés dans l'application de mesures de confiance stipulées dans l'accord politique du 31 décembre 2016, notamment les droits à la liberté d'opinion, d'expression et de réunion pacifique, la remise en liberté des prisonniers et la redevabilité pour les violations commises.

« Sur la base des informations collectées, vérifiées et corroborées, l'Équipe a des motifs raisonnables de croire que pendant la vague de violence qui touche le Kasaï depuis 2016, les forces de défense et sécurité congolaise (FARDC), la milice Kamunia Nsapu et les milices Bana Mura ont commis de nombreuses atrocités, y compris des meurtres, mutilations, viols, et d'autres formes de violences sexuelles », a déclaré Bacre Waly Ndiaye, le Président de l'Équipe d'experts internationaux sur la situation au Kasaï.

La situation dans les régions des Kasaï est tout aussi inquiétante, avec de graves abus à l'encontre des civils perpétrés par des groupes armés, et de multiples violations commises par les forces de sécurité et de défense congolaises dans leur réponse aux activités des milices.

Une violence interethnique et intercommunautaire qui s'est également poursuivie dans la province de l'Ituri, avec des morts, des incendies de villages, et des déplacements massifs. Les forces armées, récemment déployées auraient également commis des violations des droits de l'homme, ciblant en particulier la communauté lendu, a-t-il encore indiqué.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.