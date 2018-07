Congo-Kinshasa: Secrétariat général de l'OIF - L'idée d'une candidature de la RDC fait surface

Des langues se délient pour soutenir que la gestion de l'institution soit désormais confiée aux Etats plus engagés dans la francophonie.

La course à la succession de Michaëlle Jean au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est ouverte et l'idée d'une candidature de la République démocratique du Congo (RDC) fait surface. « Une candidature vous fait respecter et on vous compte quand il s'agit des conciliabules. En définitive, une candidature est une réaction active et vous fait sortir d'une sorte de passivité », note un spécialiste de la question.

Ceux qui soutiennent cette idée la motivent, en effet, par les nombreux atouts que présente la RDC, considérée comme le deuxième pays francophone. Mais sur le terrain, il est constaté que dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, où se tenait le trente et unième sommet de l'Union africaine (UA), le président en exercice de cette institution, le Rwandais Paul Kagame, a multiplié des actions en vue de l'élection de sa candidate, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Paul Kagame a rallié à sa cause les voix de l'ensemble des chefs d'Etat africains.

Si, pour le Canada, la candidature de Michaëlle Jean à sa propre succession ne fait plus mystère, le Rwanda et sa candidature ne font pas l'unanimité car d'autres membres de l'OIF leur trouvent à redire.

Jadis francophone, le pays de Paul Kagame a, en effet, tourné casaque au lendemain de l'avènement au pouvoir du Front patriotique rwandais en 1994. En froid avec la France qu'il accusait d'avoir soutenu les caciques du régime de Juvénal Habyarimana, Paul Kagame a inscrit son pays dans la zone anglophone, en intégrant le Commonwealth. Pour des raisons essentiellement politiques donc, le président rwandais avait décidé de remplacer le français par l'anglais comme langue d'enseignement en 2008.

Loin des valeurs prônées par la Francophonie

Mais, en plus, les pourfendeurs du Rwanda et de sa candidature reprochent à ce pays de fouler notamment aux pieds les valeurs démocratiques que prône la Francophonie. Ils accusent, en effet, Paul Kagame d'avoir changé la Constitution de son pays et d'avoir brigué un troisième mandat bien que les textes régissant la vie politique dans son pays le lui interdisaient. L'ONU et des organisations de défense des droits de l'homme accusent également le Rwanda de mener, depuis le génocide, une répression féroce contre toute voix dissidente. « On est donc très loin des engagements pris à Bamako et des valeurs démocratiques portées par la Francophonie », notent plusieurs officiels francophones, africains comme étrangers cités par la Radio France internationale.

Aussi, l'opinion se rappelle toujours des accusations « mutuelles » entre Paris et Kigali sur l'assassinat de Juvénal Habyarimana ainsi que ses conséquences. « La France reprochait aux rebelles de Paul Kagame d'avoir descendu l'avion du président Habyarimana, causant la mort de l'équipage français et torpillant ainsi les accords de paix d'Arusha. C'est, d'ailleurs, la procédure judiciaire en France sur cet attentat qui avait empêché jusqu'ici les deux pays de se réconcilier », a commenté la radio française, notant également les réactions énergiques du régime de Kigali à chaque fois qu'il était cité dans cette affaire.

Deuxième pays francophone du monde de par sa superficie et sa démographie, la RDC occupe une position géostratégique. Située au cœur du continent, avec neuf voisins, ce géant africain présente plusieurs atouts. Elle est la frontière stratégique du français par rapport au sud-est du continent et se pose en limite géographique et linguistique avec l'Afrique australe et l'Afrique orientale. Le français étant la langue officielle d'enseignement, la RDC, forte du nombre important de ses locuteurs francophones, compte aussi parmi les pays africains de l'espace francophone qui justifient des avancées démocratiques dans des domaines divers.